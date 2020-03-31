В России растет смертность от коронавируса

В Москве скончались еще 4 человека с коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его данным, умерли пациенты в возрасте от 76 до 86 лет. У них была диагностирована пневмония. Также все пациенты имели хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Двое из них страдали сахарным диабетом.

Также отмечается, что двое из скончавшихся находились на искусственной вентиляции легких.

Общее число умерших в столице пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 11. В целом по России количество летальных исходов на утро 31 марта достигло 17.

Также стало известно о смерти первой пациентки с коронавирусной инфекцией в Подмосковье. По информации регионального штаба по борьбе с COVID-19, у скончавшейся 65-летней женщины была двухсторонняя пневмония. Кроме того, она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла в 2019 году инфаркт миокарда.

В России по состоянию на 30 марта зафиксировано 836 случаев заболевания новым коронавирусом. В Москве выявлено 1226 заболевших, в Подмосковье – 119.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

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