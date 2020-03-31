Эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19

В Минздраве РФ считают, что Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико.

По словам медика, «хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому». Эпидемиолог пояснил, что еще какое-то время, несколько дней, прирост заболевших продолжит расти, а затем пойдет на спад. Брико отметил, что это будет происходить благодаря принятым властями жестким ограничительным мерам.

Специалист ожидает, что распространение коронавирусной инфекции может замедлиться с наступлением тепла – в апреле-мае.

В России на 31 марта коронавирусом заразились 2337 человек, умерли 17 пациентов. Больше всего больных в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге – 1613, 119 и 98 соответственно. В Северной столице число зараженных за истекшие сутки выросло вдвое.

В мире коронавирусом заражены более 803 тыс. человек, свыше 39 тысяч умерли, выздоровели 172,4 тыс. человек. Такие данные представлены на сайте worldometers.info, который собирает официальную информацию о зараженных и жертвах. Более половины зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 приходится на четыре страны: США (164 435 тыс.), Италию (101 739 тыс.), Испанию (94 417 тыс.) и Китай (81 518 тыс.).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

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