В России скончались еще 6 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 5 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Их возраст – от 61 года до 74 лет. Четверо из пациентов находились на исскуственной вентиляции легких. У всех пятерых подтверждена пневмония и были сопутствующие заболевания – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое пациентов страдали сахарным диабетом, еще у одной было онкологическое заболеванияе.

Таким образом, число смертей от COVID-19 в российской столице выросло до 16.

Еще один летальный исход зарегистрирован в Пермском крае. В инфекционной больнице Перми вечером 31 марта скончался мужчина с положительным результатом тестов на коронавирус и сопутствующими тяжелыми онокологическими заболеваниями, сообщает телеграм-канал «Стоп коронавирус. Пермь». Пациент был подключен к аппарату ИВЛ. Отмечается, что это первая смерть больного COVID-19 в регионе. Всего в Прикамье выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России на 31 марта зарегистрировано 2337 зараженных коронавирусом, 1613 из них – в Москве), вылечился 121 человек. На утро 1 апреля число жертв новой коронавирусной инфекции достигло по меньшей мере 22.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.20

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