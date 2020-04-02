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Четверг, 2 апреля 2020, 09:34 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Москве вновь выросло число умерших от коронавируса

В Москве скончались еще три пациента с положительным тестом на коронависную инфекцию. Об этом в ночь на четверг сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Возраст жертв – от 63 до 72 лет. У пациентов был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония». Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, а также сахарный диабет. Одна из пациенток недавно вернулась из-за рубежа.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 19.

По данным на 1 апреля, в столице зафиксировано 1880 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в России выявлено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах.

Москва, Наталья Петрова

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,