В Москве вновь выросло число умерших от коронавируса

В Москве скончались еще три пациента с положительным тестом на коронависную инфекцию. Об этом в ночь на четверг сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Возраст жертв – от 63 до 72 лет. У пациентов был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония». Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, а также сахарный диабет. Одна из пациенток недавно вернулась из-за рубежа.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 19.

По данным на 1 апреля, в столице зафиксировано 1880 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в России выявлено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

В кабмине выступили за продление «коронавирусных каникул»: «Нужно учитывать ситуацию в конкретном регионе». / В Невьянскую ЦРБ с подозрением на коронавирус доставлена жительница Верхнего Тагила. / В ближайшие дни коронавирусом нового типа заболеет миллион человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»