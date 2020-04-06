В России подтвердили почти 1 тыс. новых случаев заражения Covid-19

В России за минувшие сутки подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Новые случаи зарегистрированы в 49 регионах, в том числе у 30 детей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом прирост за сутки составил около 15% к общему числу заболевших Covid-19 в России. В итоге число заболевших россиян достигло 6343 человек, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

На сегодняшний день инфекция распространилась в 80 российских регионах. Медики провели более 758 тысяч тестов. Также отмечается, что порядка 85% новых пациентов в Москве – это люди младше 65 лет.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире насчитывается более 1 млн 276 тыс. заражений коронавирусом. Осложнения, вызванные инфекцией, унесли жизни более чем 69 тыс. человек. Справиться с болезнью смогли 264 тыс. человек.

Лидерство по числу заболевших уверенно удерживают США. Там неутешительный диагноз подтвержден у без малого 338 тыс. человек, на втором месте по числу зараженных у Испании (131646), на третьей строке антирейтинга находится Италия (128948), за ней следует Германия (100123), замыкает пятерку Франция (93780).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.04.20

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