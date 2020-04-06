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Понедельник, 6 апреля 2020, 15:41 мск

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Британского премьера хотят подключить к ИВЛ из-за коронавируса

Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в тяжелом положении, его готовят к подключению к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него стали развиваться осложнения ввиду заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию лёгких», – приводит РИА «Новости» слова источника, близкого к руководству национальной системы здравоохранения королевства.

Ранее официальный представитель премьера рассказал, что у политика появились высокая температура и кашель. Джонсон продолжает возглавлять британское правительство и до недавнего времени находился на связи с кабмином. Напомним, что Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом 27 марта.

Лондон, Иван Гридин

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