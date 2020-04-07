В России испытывают тест для выявления переболевших Covid-19 людей

Российские ученые приступили к разработке теста, который позволит выявить переболевших коронавирусной инфекцией нового типа типа Covid-19 людей, в том числе и тех, у кого течение болезни было бессимптомным. Соотвтствующее соглашение заключили Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН), сообщили в пресс-службе центра.

По словам руководителя центра Genetico Артура Исаева, благодаря тесту можно будет выявить имеющих иммунитет людей, чтобы они без опасений заразиться могли вести активный образ жизни, забыв о карантинных мерах. «Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию», – отметил он. Перед центром стоит задача выработать большой объем антигенов вируса, которые и являются главным компонентом тест-системы.

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов в свою очередь рассказал, что работы в данном направлении начались еще несколько недель назад, благодаря чему уже удалось создать прототип теста. Он пояснил, что сейчас систему нужно проверить на добровольцах, как переболевших, так и нет, чтобы исключить ложноположительные и ложноотрицательные результаты и повысить чувствительность теста, после чего его можно будет получить удостоверение. « Мы рассчитываем за месяц подготовить документы для регистрации», – рассказал Ефимов.

Он также отметил, что переболевшие Covid-19 в легкой форме могут стать донорами плазмы крови, в которой содержатся антитела к вирусу. Ее можно использовать как лекарство для заболевших, о чем рассказали китайские медики еще в феврале.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.20

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