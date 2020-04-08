Аргентинские ученые полностью расшифровали геном Covid-19

Аргентинские ученые сумели расшифровать полный геном коронавируса SARS COV-2 (Covid-19). Благодаря этому будет улучшена диагностика заболевания. Кроме того, это позволит лучше понять, как именно распространяется инфекция, сообщила пресс-служба администрация президента Аргентины.

«Ученые смогли успешно расшифровать полный геном SARS COV-2, что будет полезным для качества диагностики обеспечения эпидемиологических наблюдений и разработки вакцины», – заявил представитель властей Аргентины.

Все научные наработки были направлены в базу данных GISAID в Германии, куда ранее поступили итоги научных изысканий по коронавирусной инфекции из многих других стран.

На момент публикации данной заметки в мире насчитывалось 1 млн 431 тыс. подтвержденных случаев заражения Covid-19. Инфекция унесла жизни 82 тыс. человек, излечиться удалось 301 тыс. пациентов.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 08.04.20

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