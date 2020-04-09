Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга. Об этом сообщили российские ученые.

Медики, работающие с больными CОVID-19, заметили, что у части пациентов развиваются серьезные поражения головного мозга. Неврологические осложнения могут возникать без повреждения легких, что характерно для коронавирусной инфекции. У некоторых зараженных наблюдаются психические изменения. Подобные симптомы могут вызывать и вирусы гриппа и герпеса.

«В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», – рассказал «Известиям» профессор Санкт-Петербургского​ политехнического университета Петра Великого,​ руководитель​ исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

Один из таких случаев описали американские медики. У 50-летней женщины наблюдалось спутанное сознание. Результаты анализов на грипп, ветряную оспу и лихорадку западного Нила оказались отрицательными. Тест выявил COVID-19. Пациентке сделали КТ и МРТ. На снимках врачи увидели повреждения височных долей, функции которых связаны с восприятием, анализом и синтезом речи, а также со способностью чувствовать вкусы и запахи. Женщине диагностировали острую некротическую энцефалопатию.

Причиной повреждений мозга мог стать так называемый «цитокиновый шторм». В таком состоянии клетки иммунной системы зараженного коронавирусом человека начинают активно выбрасывать в кровь порядка сотни сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма.

«В избытке эти вещества способны повреждать стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг, что и приводит к развитию тех или иных неврологических симптомов, – пояснил сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов. – Также не исключено, что вирус может проникать сквозь гематоэнцефалический барьер непосредственно в мозговую ткань».

Таким образом, COVID-19 атакует не только дыхательную систему, но и весь организм человека. Особенно часто этот патоген негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Что же касается воздействия на мозг, то пока это все же довольно редкий симптом, который еще необходимо изучить.

Москва, Зоя Осколкова

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