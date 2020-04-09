США установили рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США умерли 1973 человека, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На сегодняшний день в стране выявлено более 432 тыс заболевших, почти 15 тыс. умерших, а справиться с инфекцией удалось почти 24 тыс. пациентам.

Больше всего людей скончалось в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана и Иллинойс. Абсолютным лидером по данному показателю стал Нью-Йорк. За сутки там скончались 779 человек. В целом, на территории этого штата от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 6268 человек.

The Wall Street Journal отмечает, что подавляющее большинство погибших приходится на цветное население – чернокожие и латиноамериканцы.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи констатировал, что наибольшему риску инфицирования подверглось афроамериканское сообщество. В связи с этим он призвал представителей этой расы принять дополнительные меры предосторожности и продолжить усилия по смягчению последствий.

При этом он акцентировал внимание на том, что проблема расового неравенства никак не должна соприкасаться с вопросом здоровья людей. «То, что мы можем сделать сегодня, – это предостеречь людей, наиболее подвергающихся риску, от попадания в ведущую к гибели ситуацию», – заявил он.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.04.20

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