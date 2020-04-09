В России за сутки коронавирус выявили у почти 1500 человек, всего заболели более 10 тысяч

В России число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10000. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 1459 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 50 регионах, что почти на 25% больше, чем сутками ранее. Накануне суточный прирост составил 1175 человек. Общее количество выявленных случаев инфицирования составляет 10131 – инфекция обнаружена в 81 регионе из 85.

За сутки зафиксировано 13 смертей от последствий коронавируса, всего с начала эпидемии погибло 76 человек. По стране за сутки выздоровели 118 человек, за весь период – 698.

В Москве общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 6 689, за сутки выявлено 857 новых заболевших.

Кроме столицы, значительный суточный прирост заболевших показали Московская область (199), Санкт-Петербург (44), Брянская область (40), Коми (31), а также Владимирская область (24) и Краснодарский край (20).

В топ-10 регионов по самому большому количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19, помимо Москвы, вошли Московская область (748), Петербург (373), Коми (150), Ленинградская область (112), Краснодарский край (105), Брянская область (97), Нижегородская область (87), Тульская область (66) и Свердловская область (59). Об этом свидетельствуют данные с сайта стопкоронавирус.ру.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране сделано уже свыше 1 миллиона тестов на новый коронавирус. Под медицинским наблюдением остается более 171 тыс. человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.20

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