Собянин предрек Москве серьезные испытания из-за коронавируса: «Мы только у подножия пика»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице еще не наступил, но город находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине». Градоначальник предупредил, что москвичам предстоят «серьезные испытания» и к этому нужно готовиться. Такое заявление Собянин сделал в интервью РИА «Новости».

Столичный мэр при этом отметил, что давать прогнозы – «дело неблагородное», потому что сколько ученых и инфекционистов, столько и разного рода мнений. Собянин считает, что самый лучший прогноз для Москвы – это выполнить на 100% все, что «мы можем сегодня сделать». А именно необходимо максимально тестировать население, готовить медицинскую систему, контролировать за соблюдением режима самоизоляции и карантина, отметил градоначальник. В свою очередь горожанам следует свести передвижение к минимуму, насколько это возможно, чтобы сохранять баланс экономики и санитарных мер, добавил Собянин.

Надо отметить, что Москва лидирует по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди всех российских регионов. По состоянию на 9 апреля в столице выявлено 6698 заболевших.

По последним данным, число жертв коронавируса в Москве достигло 50 человек. В ночь на пятницу столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о еще 12 умерших пациентах с подтвержденным диагнозом пневмония и с COVID-19. Самой молодой жертве 33 года, самой пожилой – 87 лет. Трое умерших были моложе 45 лет. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Кроме скончавшейся 33-летней женщине, в тройку молодых жертв вошли двое мужчин 39 и 42 лет. Отмечается, что 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медучреждения.

По данным на вчерашний день, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России составило 10131.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.04.20

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