Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Лишь у совсем небольшого числа россиян есть иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она уточнила, что такие данные получены по итогам тестовой проверки медработников, которые сопровождали поезда «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург. Предполагалось, что медики много контактировали с потенциально зараженными людьми. В итоге выяснилось, что иммунитетом к COVID-19 обладают только 3% из них, рассказала Попова.

При этом она высказала мнение, что массовое тестирование на наличие антител к новому коронавирусу не выявит наличие иммунитета к нему у большей части жителей РФ. Так Попова ответила на вопрос, стоит ли ожидать того, что при проведении массового тестирования окажется, что 70% россиян уже переболели COVID-19.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что примерно 20-25% зараженных коронавирусом не имеют симптомов, и заболевание в их организме не развивается. Впрочем, пока неясно, формирует ли бессимптомное носительство вируса иммунитет или нет, добавила она.

По последним данным, в России подтверждено 11917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 94 человека, выздоровели 795. Больше всего заболевших – в Москве (7822).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.04.20

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