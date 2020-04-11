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Суббота, 11 апреля 2020, 11:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Плюс 1667: число заболевших коронавирусом России превысило 13,5 тысячи

За последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, тогда как днем ранее было выявлено 1 786 заболевших. В то же время, по данным оперативного штаба, зафиксировано 12 летальных исходов из-за инфекции, но при этом полностью выздоровели 250 человек.

Как сообщается, больше всего инфицированных выявлено в Москве – 1 030 человек, а также в Московской области (152 заболевших) и Санкт-Петербурге (80). Далее следуют Нижегородская (33) и Брянская (26) области, а также Дагестан (26), Башкирия (25) и Татарстан (23). 22 случая зафиксировано в Ульяновской области, 21 – в Курской области. – 21. Более 10 заболевших в Рязанской и Свердловской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском крае.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исхода, выздоровели 1 045 человек.

Москва, Светлана Антонова

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