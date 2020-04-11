Массовое заражение коронавирусом в Уфе: СКР организовал проверку

В Уфе возможное массовое заражение коронавирусом врачей и пациентов в крупнейшей региональной больнице стало поводом для доследственной проверки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского кглавка Следственного комитета.

По данным ведомства, проверка проводится по признакам преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи считают, что руководство Республиканской клинической больницы имени Куватова, возможно, не предприняло своевременные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», накануне глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что коронавирусная инфекция предварительно определена у 170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Учреждение было закрыто на карантин 6 апреля после смерти 80-летней пациентки, зараженной коронавирусом, от нарушения мозгового кровообращения. Тем не менее, в больнице остались не менее 1100 человек – 600 пациентов и 500 медиков.

Первичное тестирование не выявило коронавирусную инфекцию у большинства пациентов и медиков. Однако у 170 человек предварительно подтвержден положительный результат на COVID-19.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.04.20

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