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Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:21 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Число зараженных коронавирусом в России превысило 15,7 тысячи человек

В России за сутки зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 24 человека, выздоровели 246. Наибольшее количество инфицированных вновь выявлено в Москве.

Как сообщает штаб по борьбе с коронавирусом, в столице за минувшие сутки инфекция подтверждена у 1 306 человек. На втором месте в этом списке оказалась Московская область, где такой диагноз поставлен 278 пациентам, на третьем – Санкт-Петербург с 69 случаями. По одному зараженному COVID-19 выявлено за сутки в Курской, Кировской, Курганской областях и Приморском крае.

В целом на 12 апреля в России коронавирусная инфекция подтверждена у 15 770 человек в 82 регионах. Погибли 130 инфицированных, выздоровел уже 1291 человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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