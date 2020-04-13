В Японии обнаружили препарат, останавливающий размножение коронавируса

Японские ученые провели исследование и выявили препарат, который может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Нелфинавир, применяемый против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), эффективен даже в малых дозах.

Ученые из Университета Токай в Исехаре проверили девять антиретровирусных препаратов, сообщается в результатах исследования на портале препринтов bioRxiv. Выяснилось, что нелфинавир способен остановить репликацию возбудителя коронавируса.

Так как проверенного средства для лечения COVID-19 не существует до сих пор, японские исследователи предлагают включить нелфинавир в перечень потенциально эффективных препаратов против коронавируса.

Ранее австралийские ученые обнаружили, что давно применяемый для борьбы с вшами и чесоточными клещами препарат ивермектин успешно убивает геном коронавируса Covid-19 в течение двух дней. Ивермектин считается безопасным, а его активный компонент доступен во всем мире. Исследователи предполагают, что он «ослабляет» способность вируса предотвращать его уничтожение клетками-хозяевами.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 13.04.20

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