Австралийские ученые нашли убивающее коронавирус лекарство

Австралийские ученые обнаружили, что давно применяемый для борьбы с вшами и чесоточными клещами препарат ивермектин успешно убивает геном коронавируса Covid-19 в течение двух дней, сообщает Focus.

«Мы обнаружили, что одна доза ивермектина может удалить из организма всю вирусную РНК в течение 48 часов», – рассказал глава исследования Кайли Вагстафф, который работает в «Институте Открытий» австралийского университета Монса в Мельбурне.

На данный момент влияние препарата на коронавирус нового типа было проверенно лишь лабораторно. «Теперь мы должны выяснить, эффективна ли дозировка, с которой мы можем использовать ее для людей, – это следующий шаг», – отметил Вагстафф.

Ивермектин получил одобрение американского агентства по лекарственным препаратам FDA. Данное лекарство считается безопасным, а его активный компонент доступен во всем мире.

Сейчас перед учеными стоит задача провести доклинические и клинические исследования на добровольцах. Они отмечают, что для изучения влияния препарата на организм человека потребуется не менее месяца. На сегодняшний день исследователи не знают, как именно ивермектин действует на коронавирус. Известно, что данный препарат был эффективен против ряда других вирусов.

Исследователи предполагают, что «ослабляет» способность вируса предотвращать его уничтожение клетками-хозяевами.

Как писал «Новый День», сегодня стало известно, что российские ученые приступили к разработке теста, который позволит выявить переболевших коронавирусной инфекцией нового типа типа Covid-19 людей, в том числе и тех, у кого течение болезни было бессимптомным.

По словам руководителя центра Genetico Артура Исаева, благодаря тесту можно будет выявить имеющих иммунитет людей, чтобы они без опасений заразиться могли вести активный образ жизни, забыв о карантинных мерах. «Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию», – отметил он. Перед центром стоит задача выработать большой объем антигенов вируса, которые и являются главным компонентом тест-системы.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 07.04.20

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