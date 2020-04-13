Ситуация с COVID-19 в России пошла не по оптимистической траектории

Эпидемия коронавируса в России развивается не так оптимистично, как могла бы, несмотря на превентивные меры, принятые властями. Об этом сообщила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Ограничения на передвижение и режим самоизоляции позволяли надеяться на лучшее, но в последнее время положение дел ухудшилось, заявила Попович в эфире телеканала «Россия 1». «Она (ситуация с коронавирусом – прим. ред.) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», – сказала эксперт.

Такое же развитие событий наблюдалось в других странах-лидерах по количеству заболевших. Число пациентов выросло с тысяч до сотен тысяч за считанные дни, как это было в случае с США, Германией, Италией, Испанией и Австрией. «И эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней», – добавила Попович.

По ее мнению, борьбе с распространением коронавируса мешает безответственность некоторых россиян, которые уверены, что находятся вне зоны риска. В первую очередь речь идет о молодежи. Однако молодые люди рискуют пострадать от инфекции так же сильно, как и россияне зрелого возраста.

По последним данным, Россия находится на 16-м месте по числу заражений коронавирусной инфекцией. В стране с начала пандемии COVID-19 выявили у 15 770 человека, 130 умерли, 1291 выздоровели. Общее число инфицированных в мире превысило 1,85 млн, более 114 тысяч скончались, вылечились 2,8 млн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.20

На Урал из Китая прибыли 3 млн масок и 40 тысяч защитных костюмов. / РЖД отменяет десятки поездов дальнего следования. / В Японии обнаружили препарат, останавливающий размножение коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»