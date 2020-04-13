Суточная прибавка по числу заболевших Covid-19 в РФ впервые превысила 2,5 тысячи человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Таким образом общее число инфицированных достигло 18 тыс. 328 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В итоге Россия заняла 15 место по числу больных, опередив Португалию, где было подтверждено 16,5 тыс. случаев заболевания. За сутки излечиться от опасной инфекции смогли 179 россиян, умерло 18 пациентов. Общее число жертв Covid-19 в России достигло 148. Общее число выздоровевших составило 1470 человек.

Новые случаи заболевания были выявлены в 62 регионах страны. Больше всего их зафиксировано в Москве (1355) и Московской области (495). Москва и Подмосковье лидируют и по общему числу больных.

В пятерке регионов по числу заболевших оказались:

Москва – 11513 человек (82 умерли)

Московская область – 1855 (19 умерли)

Санкт-Петербург – 678 (четверо умерли)

Нижегородская область – 224 (четверо умерли)

Краснодарский край – 210 (трое умерли)

Всего же в мире на сегодняшний день лабораторно подтверждено более 1 млн 851 тыс. заражения Covid-19. От осложнений, вызванных инфекцией скончалось более 114 тыс. человек. Абсолютное лидерство по число заразившихся уверенно удерживают США. Там насчитывается более 557 тыс. заразившихся. На второй строке антирейтинга находится Испания (166831), за ней следует Италия (156363), на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом оказалась Франция (133670). Замыкает пятерку стран по числу больных с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» Германия (127854).

Москва, Иван Гридин

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