Российский академик назвал срок выхода страны на пик заболеваемости Covid-19

Распространение коронавируса в России выйдет на пик в последнюю неделю апреля апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников.

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать», – приводит слова ученого «Парламентская газета». Кирпичников также добавил, что действовать «по-мягкому» в ситуации пандемии коронавируса нельзя. Он уверен, что жесткий вариант, по которому пошел Китай, – самый оптимальный, чтобы успешно разрешить проблему.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти КНР заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался коронавирус нового типа, позже получивший название Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.20

В России из-за пандемии остановили прием экзаменов на права. / РЖД частично закрывает связь с Ямалом: отменяются и сокращаются поезда в Лабытнанги и Новый Уренгой. / На Ямале вновь выросло число больных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»