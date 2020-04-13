Путин предложить подключить военных к борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил использовать в борьбе с пандемией коронавируса опыт военнослужащих Министерства обороны РФ, приобретенный за границей. Об этом глава государства сказал в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого», – отметил президент. Территориями с повышенными рисками, по словам Путина, являются Москва, Московская область и крупные города, где большая концентрация и плотность населения.

Президент напомнил, что военнослужащие Минобороны эффективно работают за границей, помогая бороться с этой инфекцией. «У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Минобороны были выделены дополнительные деньги, которые направят на строительство новых инфекционных медицинских учреждений.

По последним данным, общее число инфицированных в России достигло 18 тысяч 328 человек. За сутки излечиться от опасной инфекции смогли 179 россиян, умерло 18 пациентов. Общее число жертв Covid-19 в России достигло 148. Общее число выздоровевших составило 1470 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.20

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