Сотрудники Большого театра заразились коронавирусом на благотворительном концерте

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирусную инфекцию. Все они участвовали в организации концерта, которым выразили благодарность российским врачам и волонтерам, работающим в условиях пандемии.

Представление под названием «Мы вместе» транслировалось в прямом эфире, в результате концерт посмотрели миллионы зрителей, хотя зал Большого театра пустовал. В организации мероприятия было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.

В результате положительный результат показали анализы 34 человек, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина. В настоящее время заболевшие находятся на карантине.

В концерте принимали участие видные деятели культуры: актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, композитор Игорь Крутой, скрипач Вадим Репин и другие.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.04.20

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