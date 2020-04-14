В рядах российской армии нашлись зараженные коронавирусом

В рядах российской армии выявлено как минимум три случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который рассказал о данных на 30 марта.

По данным Минобороны, инфекция диагностирована у прапорщика 1994 рождения (проходит лечение на дому), полковника (помещен в больницу в Коммунарке), а также у мичмана Северного флота (госпитализирован).

Установлено, что с заболевшими контактировали более 60 военнослужащих, а с иными носителями вируса был контакт у более, чем 130 солдат. Все они оказались в изоляции. Впрочем, пока у них не был подтвержден неприятный диагноз.

В Минобороны обеспокоились, что зараженных окажется больше, потому развернули более 4800 инфекционных коек, а также подготовили к приему больных 32 военных госпиталя. Кроме того сейчас идет формирование семи мобильных госпиталей.

Между тем, вспышка коронавирусной инфекции не повлияла на весенний призыв. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, вооруженные силы до 15 июля должны пополнить 135 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.04.20

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