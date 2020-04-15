США установили суточный рекорд по числу смертей от Covid-19 и отказались платить ВОЗ

За минувшие сутки в США зарегистрировано рекордное число смертей от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Оно достигло 2228, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На момент публикации данного материала на территории Штатов выявлено более 609 тыс. случаев заражения Covid-19, более 26 тыс. пациентов скончалось. Еще более 48 тыс. человек выздоровели. Во всем мире опасный диагноз поставлен более чем 1 млн 981 тыс. человек. Инфекция унесла жизни почти 127 тыс. человек, выздоровели более 485 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он считает, что ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». По мнению американского лидера, действия организации с большой вероятностью привели к более масштабной вспышке коронавируса.

Впервые коронавирус нового типа обнаружили в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Ученые полагают, что источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Инфекция быстро распространилась по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.04.20

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