США склоняются к версии природного происхождения Covid-19

США считают, что коронавирус Covid-19 имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов американская разведка по данному поводу еще не сделала. Соответствующее заявление сделал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Reuters.

Он отметил, что имеющиеся на сегодняшний день доказательства свидетельствуют в пользу версии природного происхождения коронавируса, но их пока недостаточно, потому окончательные выводы не были сделаны.

В конце января сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в китайском Ухане, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заражения Covid-19, находится «единственная в КНР суперлаборатория, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Таким образом он намекнул на искусственное происхождение коронавируса нового типа.

В ответ на это высказывание посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай сказал, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие».

Как писал «Новый День», в первой половине марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Covid-19 в Ухань могли занести американские военные. «Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», – написал китайский дипломат в Twitter.

Это высказывание стало ответом на слова руководителя американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции уже после смерти пациентов, заразившихся, как изначально считалось, гриппом.

Отвечая на выпад представителя дипломатического ведомства Китая, президент США Дональд Трамп заявил: «Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это вирус. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда вирус пришел. Он действительно пришел из Китая», – сказал Трамп.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.04.20

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