Ученый назвал ключевой признак заражения Covid-19

Ключевым показателем для идентификации коронавирусной инфекции Covid-19 является обоняние. Такое мнение высказал доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат .

По его словам инфекция, вызванная коронавирусом нового типа не связана с симптомами, которые встречаются при простуде, в частности, заложенности носа и типичном насморке.

Врач пояснил, что одним из признаков заражения коронавирусом является полная потеря обоняния при отсутствии ощущения заложенности носа, что позволяет отличить это заболевания от аллергии или простуды. «Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа – это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа», – объяснил врач.

В связи с этим он призвал медиков обращать особое внимание на пациентов с таким симптомом, так как зачастую он является самым первым. Из-за отсутствия кашля и высокой температуры люди часто пренебрегают своим состоянием, пока оно не ухудшается. Позже у них развивается кашель и поднимается высокая температура – типичные и самые распространенные проявления Covid-19.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.04.20

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