Вирусологи заявили об эффективности препарата от Эболы против Covid-19

Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, против коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, сообщает Journal of Biological Chemistry.

Специалисты утверждают, что препарат ремдесивир способен блокировать размножение коронавируса в организме. Он успешно применялся при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, которые довольно схожи по структуре РНК с коронавирусом.

Впрочем, перед широким применением для лечения Covid-19 ученым предстоит провести клинические испытания на людях. На сегодняшний день препарат показал свою эффективность в ходе тестов на животных.

13 апреля, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Начинаются доклинические исследования, а клинические запланированы на конец месяца. По его словам, препарат тестировался в ряде стран, и это уже полностью российский аналог.

Как писал «Новый День», 14 апреля стало известно, что в Россию для научных исследований был доставлен штамм коронавируса из США. «Декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 Х 0,6 миллилитров и весили 88 граммов», – сообщает пресс-служба ведомства.

Во время транспортировки вирус поместили в термоконтейнер, заполненный хладоэлементами, чтобы поддерживать температуру в диапазоне от 2 до 8°С.

На сегодняшний день в мире насчитывается почти 1 млн 983 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США). Covid-19 уже унес жизни более 126 тыс. человек в различных странах.

Торонто, Иван Гридин

Торонто. Другие новости 15.04.20

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