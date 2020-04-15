В России может вырасти число инвалидов

Осложнения после пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, могут привести к инвалидности. В список показаний для признания человека нетрудоспособным входит дыхательная недостаточность. Не исключено, что после пандемии в России станет больше инвалидов.

Одни пациенты переносят COVID-19 бессимптомно, а другие выходят из него с фиброзом легких – отдаленным последствием пневмонии, которое зачастую бывает вызвано пребыванием на искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Обычно такие изменения развиваются у тех, кто находился в реанимационных отделениях и имел обширное воспаление с формированием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), пишут «Известия».

После этого опасного для жизни поражения легких развивается дыхательная недостаточность, которая в итоге может стать показанием для получения инвалидности. В настоящее время сложно дать прогноз, сколько именно граждан будут иметь такие показания после окончания пандемии, говорят эксперты. С начала распространения коронавируса прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы.

По словам медиков, при вирусных пневмониях с поражением нижних дыхательных путей возникновение фиброза всё же вероятно. «Чем отличается этот вирус, допустим, от вируса гриппа, который поражает больше эпителий бронхиол? SARS-CoV-2 атакует альвеолоциты, самую функциональную ткань легких, – поясняют врачи. – Как известно, именно в альвеолах происходит газообмен. И это, конечно, вдвойне опасно с точки зрения развития фиброза».

В настоящее время в России порядка 12,5 млн инвалидов. При условном количестве в 100 тысяч заболевших прирост потенциальных недееспособных граждан составит менее 0,05% от текущих цифр. Кроме того, те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, пройдут реабилитацию, так что показатель значительно уменьшится.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.20

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