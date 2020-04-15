Ученые выявили ранний признак коронавируса у молодежи

Испанские врачи считают, что воспаление на стопах могут являться специфическим симптомом коронавируса, пишет The New York Post. Отмечается, что у некоторых пациентов с Covid-19 были диагностированы очаги поражения кожных покровов на стопах, «похожие на поражения при ветряной оспе или кори».

Отмечаются, что очаги начинают синеть (как при обморожении), которые обычно появляются на пальцах ног, а заживают без шрамов. Медики отметили, что зачастую такие специфичные симптомы проявлялись у молодых пациентов с коронавирусом в Италии, Франции и Испании. Совет медиков отметил, что наблюдения продолжались недостаточное время, потому «говорить о научных доказательствах нельзя».

Генсовет официальных подиатрических колледжей Испании призвал медработников обратить повышенное внимание на воспаления на стопах как на возможный ранний симптом заражения коронавирусной инфекцией. «Это может быть признаком обнаружения Covid-19 и может позволить избежать распространения инфекции», – заявили представители Совета подиатров Испании.

Международная федерация подиатров в свою очередь опубликовала сообщение о 13-летнем мальчике, у которого появились язвы на ногах, а затем был диагностирован Covid-19. Также оказалось, что у его сестры и матери за неделю до появления язв на ногах у мальчика имели все типичные для коронавируса симптомы – жар, озноб сильный кашель.

Как писал «Новый День», ранее доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат заявил, что ключевым показателем для идентификации коронавирусной инфекции Covid-19 является обоняние. По его словам инфекция, вызванная коронавирусом нового типа не связана с симптомами, которые встречаются при простуде, в частности, заложенности носа и типичном насморке.

Врач пояснил, что одним из признаков заражения коронавирусом является полная потеря обоняния при отсутствии ощущения заложенности носа, что позволяет отличить это заболевания от аллергии или простуды. «Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа – это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа», – объяснил врач.

В связи с этим он призвал медиков обращать особое внимание на пациентов с таким симптомом, так как зачастую он является самым первым. Из-за отсутствия кашля и высокой температуры люди часто пренебрегают своим состоянием, пока оно не ухудшается. Позже у них развивается кашель и поднимается высокая температура – типичные и самые распространенные проявления Covid-19.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 15.04.20

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