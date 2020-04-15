Стал известен нулевой пациент с коронавирусом в России

Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин утверждает, что нулевой пациент привез коронавирус в Россию из Италии.

По словам академика, мужчина, которому чуть больше 40 лет, вернулся из Милана в Москву. В больнице в Коммунарке ему поставили диагноз коронавирус и назначили лечение 27 февраля.

«Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России. К сожалению, заболели его отец, мама – члены его семьи, с кем он контактировал», – сообщил Чучалин порталу «Провославие.ру». Родители мужчины до сих пор проходят лечение от инфекции. Отец пациента находился на искусственной вентиляции легких.

По последним данным, в России заболевание COVID-19 подтверждено у 24490 человек. Всего с начала эпидемии погибли 198 пациентов. 1986 – выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.20

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