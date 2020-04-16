Число заболевших Covid-19 в России приблизилось в 28 тысячам

За последние сутки в России было лабораторно подтверждено 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Таким образом на сегодняшний день на территории страны число заболевших достигло 27 тыс 938 человек в 84 регионах.

По данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, за сутки в России от Covid-19 скончались 34 человека. Общее число летальных случаев возросло до 232. За сутки излечиться от коронавируса в России удалось 300 пациентам. Всего же в РФ выздоровели 2306 человек.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 15 апреля в России было проведено более 1 млн 613 тыс лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. По состоянию на 15 апреля в больницах с подозрением на коронавирус оставались почти 127 тыс. человек.

За последние сутки в Москве выявили 1370 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 16 тыс. 146 заболевших. При это больше 85% новых случаев заражения коронавирусом приходится на москвичей младше 65 лет, сообщили в оперштабе.

Вслед за столицей по числу новых случаев заражения Covid-19 идут Московская область (467), Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65) и Ингушетия (63).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.04.20

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