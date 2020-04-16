«Это никакая не пневмония»: патологоанатом рассказал о коронавирусе

У людей, инфицированных коронавирусом, развивается не пневмония в чистом виде, а нечто другое. Такое мнение высказал врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

«Это никакая не пневмония, – сказал доктор Общественной службе новостей. – Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ. Воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход». В крайнем случае, человек погибает.

У больного коронавирусом происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. По словам Эдигера, легкие не являются органом-мишенью номер один. Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте, отметил врач.

«Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.04.20

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