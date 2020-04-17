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Пятница, 17 апреля 2020, 11:22 мск

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«Без права выгула»: прилетевшую из Таиланда собаку посадили под строгий карантин

В Иркутской области мужчину, прибывшего из Таиланда, поместили в обсерватор вместе с собакой породы шпиц. При этом хозяину даже нельзя выгуливать своего питомца. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«Пассажиру выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в городе Шелехове без права выгула. За нарушение требований предписания ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», – говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что это первое домашнее животное, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье.

«Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собак, кошек). Однако инфекция широко распространилась среди людей, и не исключен риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных может иметь последствия для их здоровья и благополучия», – добавили в Россельхознадзоре.

Иркутск, Зоя Осколкова

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