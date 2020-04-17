За сутки больных Covid-19 в России стало ещё на 4 тысячи больше

За минувшие сутки в России было выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Таким образом, с начала вспышки этой опасной инфекции в стране заразились 32 008 человек, 273 пациента скончались. За последние сутки число умерших увеличилось на 41, а количество выздоровевших на 286 человек. Всего же от инфекции в России излечились 2590 пациентов, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению Covid-19.

Отметим, что 41 человек – это максимальное число умерших от Covid-19 в России за сутки.

Из 273 человек, умерших от Covid-19 в России, на долю Москвы приходится менее половины (127).

Больше всего смертей от Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано:

в Московской области – 40;

в Москве – 14;

в Дагестане – 9;

в Башкирии – 8;

в Санкт-Петербурге – 7.

В десятку лидеров по числу зараженных вошли:

Москва – 18 105

Московская область – 3 526

Санкт-Петербур – 1 507

Нижегородская область – 458

Республика Коми – 455

Ленинградская область – 354

Мурманская область – 314

Краснодарский край- 290

Красноярский край – 231

Брянская область – 228

Теперь случаи заражения Covid-19 зафиксированы во всех регионах России. Так, в Горном Алтае, где до этого не было ни одного заболевшего новой инфекцией, выявили второго человека, заразившегося коронавирусом. Им оказался супруг женщины, у которой ранее тест дал положительный результат.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в мире насчитывается почти 2 млн 160 тыс. случаев заражения Covid-19. Первенство в этом печальном рейтинге удерживают США – более 671 тыс. случаев, на втором месте – Испания (почти 185 тыс.), на третьем – Италия – без малого 169 тыс. заболевших.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.04.20

Боснийская полиция два часа ловила делегата из ЕС, зараженного коронавирусом. / В Прикамье коронавирус подтвердили еще у 12 человек. / «Без права выгула»: прилетевшую из Таиланда собаку посадили под строгий карантин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»