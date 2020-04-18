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Суббота, 18 апреля 2020, 11:21 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Число заболевших коронавирусом в России выросло на 4785 человек

За минувшие сутки в России было выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 36 793 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению Covid-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», – говорится в сообщении. Covid-19 стал причиной гибели 40 человек за последние сутки. Таким образом, в России число погибших за весь период эпидемии достигло 313.

В то же время 467 пациентов сумели победить болезнь и были выписаны из медучреждений. В результате общее число выздоровевших составило 3057.

В пятерку лидеров по числу инфицированных входят Москва (20754), Московская область (3954), Санкт-Петербург (1646), Нижегородская область (517) Республика Коми (474).

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в мире насчитывается более 2 млн 250 тысяч случаев заражения Covid-19. Первенство в этом печальном рейтинге удерживают США – более 706 тысяч случаев, на втором месте – Испания (190 тысяч), на третьем – Италия – более 172 тысяч заболевших. Жертвами коронавируса за весь период эпидемии стали более 154 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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