За сутки коронавирус в России выявили у 6060 человек

Число инфицированных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 6060 человек. 48 заболевших скончались. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению Covid-19.

За время пандемии медики сделали 1,94 млн тестов по выявлению коронавируса. Общее число заразившихся составило 42853 человека. Большая часть из них находятся в Москве (24324) и Московской области (4663).

За минувшие сутки от Covid-19 умерли 48 человек, таким образом, за весь период пандемии в России коронавирус стал причиной смерти 361 заболевшего.

234 человека выздоровели. В результате общее число излечившихся на данный момент составило 3 291.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире Covid-19 болеют более 2,3 млн человек. Число жертв смертельной болезни выросло до 160 тысяч. Лидерами по числу инфицированных остаются США – более 735 тысяч, затем идут Испания – 194 тысячи и Италия – более 175 тысяч больных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.20

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