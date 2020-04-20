В США борцы за свободное ношение оружия выступили за отмену самоизоляции

В ряде штатов США возникают протесты с требованием отменить режим самоизоляции. По данным The Washington Post (WP), лодку раскачивает ультраправая группировка из Миннесоты во главе с борцом за свободное ношение оружия Беном Дорром. Издание отмечает, что именно это сообщество занимается организацией групп в Facebook, которые призывают выйти на демонстрации в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Издание пишет, что авторы публикаций в группах соцсети заявляют, что опасность коронавируса сильно преувеличена, потому граждане должны выходить на улицы, чтобы выступать против карантинных мер, вводимых властями. WP указывает, что в ряде регионов организаторами протестов стали представители Консервативной партии. Например, в Мичигане против самоизоляции выступила входящая в избирательный штаб президента Дональда Трампа супруга местного депутата Мешон Мэддок.

В Facebook заявили, что не станут блокировать эти группы, пока этого не потребуют местные власти. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп лично поддержал акции протеста в ряде регионов, подчеркнув, что ограничения препятствуют экономическому росту страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на момент публикации данного материала в США насчитывалось почти 760 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. От инфекции и вызванных ей осложнений скончались более 40 тыс. человек. Излечиться удалось почти 71 тыс. пациентов.

Вашингтон, Иван Гридин

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