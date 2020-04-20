За сутки в России Covid-19 выявили у 4 268 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 в России выросло за последние сутки на 4 268 человек. Почти половина из них (45,3%) не имела никаких симптомов заболевания. Всего с начала пандемии неприятный диагноз подтвержден у 47 121 человека во всех регионах страны. Излечиться удалось 3 446 людям, 405 пациентов скончались, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирусная инфекция выявлена в 85 регионах России, а суточный рост заболеваемости составил 10%. За минувшие сутки скончались 44 пациента, выздоровели и выписаны 155 человек. Отмечается, что 1 935 (более 45%) случаев из новых зафиксированных выявлены как контактные, остальные являются завозными.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2026), Московской области (578), Нижегородской области (113), Санкт-Петербурге (86), Ростовской области (60).

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире насчитывается почти 2 млн 407 тыс. подтвержденных случаев Covid-19, более 165 тыс. человек скончалось, излечиться удалось почти 629 тыс. пациентов.

Как писал «Новый День», накануне число инфицированных коронавирусом в России выросло на 6060 человек. 48 заболевших скончались. По данным на вчерашний день, медики сделали 1,94 млн тестов по выявлению коронавируса.

Москва, Иван Гридин

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