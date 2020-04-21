Самоизоляцию нижегородцев отследят по сотовым данным

В Нижегородской области индекс самоизоляции высчитают на основе данных сотовых компаний. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Instagram.
«Источником данных являются абоненты всех операторов связи. Индекс считается по подключениям абонента к базовым станциям. Чем к большему количеству станций люди подключаются, тем активнее они передвигаются», – написал глава региона.
Для подсчета индекса информация будет обезличена, подчеркнул губернатор. При этом Никитин посетовал, что самоизоляция в Нижегородской области соблюдается недостаточно, а люди продолжают выходить на улицы.
По последним данным, Нижегородская область находится на четвертом месте по числу заболевших Covid-19. В регионе выявлено 860 случаев заболевания коронавирусом. 28 человек выписали из больниц, 5 заболевших скончались.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
Нижний Новгород. Другие новости 21.04.20
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