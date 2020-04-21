В России коронавирус выявили у 5 642 человек

За сутки в России выявлено 5 642 случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 52 763 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

Медики провели 2,14 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. За последние сутки скончался 51 заболевший. Общее число летальных исходов выросло до 456.

427 пациентов выписали из больниц, таким образом, число излечившихся от инфекции составило 3 873.

Больше всего новых случаев заражеия выявлено в Москве (3083). За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек. Затем идут Московская область (718), Санкт-Петербург (127), Нижегородская (101), Свердловская (84), Тульская области (72), Республика Башкортостан (74), Красноярский край (64), Ростовская область (54) и Татарстан (50).

По данным Университета Джона Хопкинса (США), мире насчитывается 2 млн 480 тысяч подтвержденных случаев Covid-19 в 185 странах, умерли более 170 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.04.20

Власти Ямала определились с празднованием Дня Победы и подарками ветеранам. / В Прикамье 22 новых случая коронавируса. / В Москве умерло еще 29 человек с подтвержденным коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»