Лечащие от коронавируса врачи вынуждены работать в памперсах

Врачи, работающие с больными коронавирусом, подвергаются жутким нагрузкам. Об этом рассказал академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко.

Сам Карабиненко не лечит пациентов с Covid-19 в силу возраста. Академику 77 лет. Однако он общается с коллегами, которые рассказали ему о жутких условиях труда.

«Приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд, за который минимум надо платить тройной оклад, а не какие-то там 80 тысяч», – заявил Карабиненко порталу НСН.

Вместе с тем, пульмонолог одобрил ограничительные меры, связанные с коронавирусом. По его мнению, они необходимы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Ранее российские власти выделили 50 млрд рублей на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом нового типа. Доплаты медикам будут освобождены от налогов и составят от 25 до 80 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.04.20

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