Экономист назвала способ остановить распространение коронавируса в России

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), Россия поднялась на десятое место по числу заболевших коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. «Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% – Москва и область, 30% – регионы, то наш рейтинг не поднимется», – полагает доцент кафедры экономической статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она уверенна, если ситуация в регионах «запылает», то ситуация может выйти из-под контроля, передает РИА «Новости». Она обратила внимание на то, что в целом по стране насчитывается 0,29 инфицированных на 1000 человек, однако если взять Москву и область, то показатель взлетает до 1,46. В Испании, например, этот показатель равен 4,23, Италии – 2,96, а в США – 2,31.

По оценкам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, эпидемия в стране еще находится в фазе роста, однако медленно снижается, передает РБК. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России насчитывается 57 999 подтвержденных случаев заражения. За последние сутки число заболевших составило 5 236 человек. За сутки выписались 4 420 пациентов, 513 человек умерло.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.04.20

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