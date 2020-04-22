В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число заболевших

За минувшие сутки в России умерли 57 человек, заболевших Covid-19. Общее число инфицированных составило 57999. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число жертв эпидемии в России достигло 513 человек. Из 57 летальных случаев 28 зафиксированы в Москве, семь в Московской области, по три в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге, два в Калужской области. Также по одному человеку скончались от коронавируса в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Тульской областях, Адыгее, Чечне, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми.

Кроме того, за последние сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Отмечается, что из них 2275 (43,4%) не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (2548), Московской области (631), Санкт-Петербурге (294), Рязанской области (76) и в Татарстане (75).

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 547. Таким образом, полностью излечились от Covid-19 за все время эпидемии 4420 человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, более 177 тысяч умерли. Наибольшее число инфицированных выявлены в США – 825 тысяч, затем идет Испания – 204 тысячи, замыкает тройку Италия – 183 тысячи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.20

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