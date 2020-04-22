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Среда, 22 апреля 2020, 17:15 мск

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Мишустин призвал мобилизироваться против коронавируса

Готовность систем здравоохранения в регионах к приему пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 нельзя назвать удовлетворительной. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин потребовал быть оперативными: «Отведен срок до 28 апреля. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим».

По данным на 22 апреля, в России выявлено 57 999 случаев заражения Covid-19 Умерло 513 человек, в том числе 252 – за пределами Москвы.

Москва, Иван Гридин

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