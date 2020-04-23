Коронавирус обнаружили у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли РФ

В российской ракетно-космической отрасли число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 сотрудников достигло 71, выздоровели 6. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией: всего заболевших – 71, выздоровевших – 6, умерших – 2», – написал он в своем Twitter.

17 апреля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о 42 заразившихся и двух умерших. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.

Как писал «Новый День», в России за истекшие сутки выявлено 4774 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, информирует оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с начала вспышки в России зарегистрировано 62773 заболевших в 85 регионах.

За сутки зафиксировано 42 летальных исхода – 27 пациентов скончались в Москве, по трое – в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Красноярском краях, по одному – в Брянской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях, Пермском крае и Ингушетии. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 555 человек. Выздоровел 4 891 человек, из них за последние сутки – 471.

Отметим, что Россия входит в первую десятку стран по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено свыше 2,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 183,5 тыс. человек. Больше всего зараженных выявлено в США – более 842 тыс. (умерли почти 46,7 тыс.), Испании – свыше 208,3 тыс. (скончались почти 21,7 тыс.), Италии – 187,3 тыс. (свыше 25 тыс. умерших), Франции – 157,1 тыс. (21,3 тыс. жертв), Германии – свыше 150,6 тыс. (4,8 тыс. летальных случаев) и Великобритании – 134,6 тыс. (более 18,1 тыс. умерших).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.04.20

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