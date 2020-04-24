В России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки подтверждены 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах России. 60 заболевших скончались. Общее число инфицированных достигло 68622.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, 46,1% из вновь выявленных зараженных не имели клинических проявлений болезни. Большинство из тех, у кого нашли коронавирус, проживают в Москве – 2957 новых случаев. Кроме того, в пятерку регионов по числу заражений вошли Московская область (611), Санкт-Петербург (253), Дагестан (113), Нижегородская область (94).

От Covid-19 скончались 60 человек. 37 заболевших коронавирусом умерли в Москве, 10 – в Московской области, трое – в Санкт-Петербурге, двое – на Кубани. По одному летальному исходу зафиксировано в Хакасии, Нижегородской, Мурманской, Волгоградской, Ярославской и Ульяновской областях, а также в Мордовии и Удмуртии. За весь период эпидемии число умерших достигло 615.

Тем временем, 677 человек полностью выздоровели. Таким образом, из больниц выписали 5568 переболевших коронавирусом пациентов.

По данным оперштаба, на сегодняшний день проведено 2,55 млн тестов на выявление инфекции, из них за последние сутки – более 150 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

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