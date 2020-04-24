Медики США трехкратно увеличили число симптомов Covid-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) трехкратно расширили список симптомов коронавирусной инфекции нового типа. Ранее заявлялось лишь о трех симптомах Covid-19: жар, сильный кашель, одышка.

Теперь список пополнили такие симптомы, как озноб, внезапная усталость, мышечные и головные боли, боль в горле, а также потеря вкуса и запаха. Перечень симптомов был расширен на основе данных, полученных от нескольких десятков врачей из различных штатов страны. Медики докладывали, что от их пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 поступали жалобы на ранее неизвестные симптомы. После призыва врачей CDC включили их в список.

Как писал «Новый День», в марте доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат заявил, что ключевым показателем для идентификации коронавирусной инфекции Covid-19 является обоняние. По его словам инфекция, вызванная коронавирусом нового типа не связана с симптомами, которые встречаются при простуде, в частности, заложенности носа и типичном насморке.

Он пояснил, что одним из признаков заражения коронавирусом является полная потеря обоняния при отсутствии ощущения заложенности носа, что позволяет отличить это заболевания от аллергии или простуды. «Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа – это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия», – сказал врач.

В связи с этим он призвал медиков обращать особое внимание на пациентов с таким симптомом, так как зачастую он является самым первым. Из-за отсутствия кашля и высокой температуры люди часто пренебрегают своим состоянием, пока оно не ухудшается. Позже у них развивается кашель и поднимается высокая температура – типичные и самые распространенные проявления Covid-19.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор Американской академии отоларингологии, доктор Джеймс Денни, в свою очередь заявил, что по мере возобновления работы предприятий любой, у кого есть аносмия или другие из описанных симптомов, должен пройти тестирование или уйти на карантин, пишет The Daily Mail.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на момент публикации данного материала в США насчитывается более 869 тыс. человек с подтвержденным диагнозом» «Covid-19». Инфекция и вызванные ей осложнения унесли жизни без малого 50 тыс. американцев. Излечиться удалось почти 81 тыс. пациентов. Всего же в мире зарегистрировано более 2 млн 729 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вашингтон, Иван Гридин

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