Жители Петербурга, Сибири и Кавказа не боятся коронавируса

Специалисты выяснили, жители каких регионов России больше всего обеспокоены ситуацией с коронавирусом. При этом в некоторых субъектах пандемия вызывает меньше всего тревог. В целом уровень обеспокоенности в стране средний, а большинство россиян не предпринимают никаких действий, чтобы справиться со страхом.

Согласно результатам исследования, участие в котором приняли 1508 респондентов из всех федеральных округов, 85,5% опрошенных в той или иной степени обеспокоены распространением коронавируса. 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха, передает РБК.

Максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%). В пятерку субъектов, где люди тревожатся больше всего, вошли Забайкальский край (33,3%), Псковская (19,6%), Оренбургская (14,9%), Нижегородская (14,8%) и Волгоградская (13,3%) области.

Наименьший уровень беспокойства пандемия вызывает у жителей Санкт-Петербурга (33,3%), Северо-Кавказского (21%) и Сибирского (20,8%) федеральных округов. В список самых «бесстрашных» регионов попали Приморский край (23,5%), Иркутская (22,7%), Новосибирская (21,6%) и Ростовская (21,6%) области, а также Ставропольский край (21,5%).

«Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха», – говорят авторы исследования. Лишь каждый десятый закупает продукты впрок, а 8,3% респондентов увеличивают свои накопления.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.04.20

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