Япония запретила въезд из России и еще 13 стран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна закрывает въезд для всех приезжающих из 14 государств в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Украина и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает агентство «Дзидзи».

Об этом глава японского правительства заявил в ходе заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, отметив, что ограничения вступят в силу с 29 апреля. В итоге число стран из которых запрещен въезд на территорию Японии достигнет 87. Ограничения будут действовать как минимум до конца мая.

Кроме того, министерство иностранных дел Японии повысило до третьего уровня опасность поездок в «закрытые» страны, рекомендуя гражданам отказаться от поездок за рубеж. Японцам позволяется беспрепятственно вернуться на родину. Однако они должны пройти тест на Covid-19, а при наличии симптомов простуды отправиться на двухнедельный карантин.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция диагностирована у более чем 2,9 млн человек. От Covid-19 и вызванных им осложнений умерли более 203 тыс. человек. В Японии коронавирусом заразились более 13,2 тыс. человек, скончались 360.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 27.04.20

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