российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 апреля 2020, 10:56 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Япония запретила въезд из России и еще 13 стран

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна закрывает въезд для всех приезжающих из 14 государств в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Украина и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает агентство «Дзидзи».

Об этом глава японского правительства заявил в ходе заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, отметив, что ограничения вступят в силу с 29 апреля. В итоге число стран из которых запрещен въезд на территорию Японии достигнет 87. Ограничения будут действовать как минимум до конца мая.

Кроме того, министерство иностранных дел Японии повысило до третьего уровня опасность поездок в «закрытые» страны, рекомендуя гражданам отказаться от поездок за рубеж. Японцам позволяется беспрепятственно вернуться на родину. Однако они должны пройти тест на Covid-19, а при наличии симптомов простуды отправиться на двухнедельный карантин.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция диагностирована у более чем 2,9 млн человек. От Covid-19 и вызванных им осложнений умерли более 203 тыс. человек. В Японии коронавирусом заразились более 13,2 тыс. человек, скончались 360.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 27.04.20

Авиакомпания «Ямал» скорректировала «коронавирусное» расписание. / Жители Петербурга, Сибири и Кавказа не боятся коронавируса. / Коронавирус убил больше американцев, чем сезонный грипп. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек

Врач объяснил рост числа молодых россиян с тяжелой формой Covid-19

Свердловская и Челябинская области стали лидерами в УрФО по внутрибольничным очагам Covid-19

Премьер Италии назвал сроки ослабления карантина

В Свердловской области развернуто почти 3 тысячи дополнительных коек под Covid-19

Генномодифицированные мыши помогут в создании вакцины против Covid-19

Жители Петербурга, Сибири и Кавказа не боятся коронавируса

В Камышлове госпитализированы 11 человек с подозрением на коронавирус – они вернулись из Мурманска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Транспорт, Туризм, Коронавирус из Китая, Эпидемии,